Степашин предложил освободить жителей новостроек от платы за капремонт

Председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин в феврале поддержал инициативу освободить жителей новостроек от платы за капремонт.

«Я думаю, это хорошее предложение. Действительно, зачем делать ремонт в доме, который только что построили? Предлагаю освободить жителей от таких платежей как минимум на пять лет. Например, по тем многоквартирным домам, где гарантия качества составляет как раз пять лет», — отметил он.

Степашин добавил, что отвечать за некачественный ремонт должны подрядные организации. Их работу необходимо контролировать, в том числе и обычным жильцам.

«Надо наказывать рублем и заставлять переделывать», — подчеркнул он.

Степашин отметил, что договор между региональным оператором и подрядной организацией должен предусматривать гарантийный срок не менее пяти лет, а также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами, пишет «Российская газета».

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