Стивен Сигал планирует сотрудничать с Краснодарским краем

На деловой форум «Дело за малым» уже начинают прибывать почетные гости. В Краснодар 17 октября прилетел хедлайнер бизнес-конференции, голливудский актер Стивен Сигал.

В аэропорту его встретили кубанские казаки, гостю поднесли хлеб и соль. Отведав каравая, он рассказал журналистам, о чем будет говорить с российскими бизнесменами на форуме. Всех секретов раскрывать не стал. Но стало известно, что главная цель визита Сигала на «Дело за малым» — развитие сотрудничества с регионом в области киноиндустрии. Как известно, звезда боевиков не только играет в кино, у него есть также несколько успешных компаний. Пару советов дал и начинающим предпринимателям.

«Вы должны быть терпеливыми, в первую очередь. Вы должны быть аккуратными и не пытаться сделать десять вещей одновременно. Делать все последовательно и каждое дело одно за другим», — сказал актер, режиссер Стивен Сигал.

Встретится звезда Голливуда и со своими поклонниками. Автограф-сессия пройдет в кинотеатре одного из торгово-развлекательных центров Краснодара 19 октября.

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