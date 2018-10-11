Стивен Сигал проведет в Краснодаре автограф-сессию

Актер встретится со своими поклонниками 19 октября в кинотеатре «Монитор Красная Площадь».

Стивен Сигал проведет получасовую автограф- и фотосессию. Состоится открытие именной звезды актера на Аллее славы «Красной Площади».

«Шанс встретиться со звездой будет у каждого, кто примет участие в конкурсе, условия которого мы опубликуем совсем скоро. Не пропустите!» — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе группы компаний «Монитор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сигал станет хедлайнером бизнес-форума «Дело за малым», который пройдет в Краснодаре 18-19 октября.

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