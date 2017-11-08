Стивен Хокинг спрогнозировал исчезновение человечества к 2600 году

По мнению британского ученого, причиной станет катастрофа, вызванная перенаселением и большим количеством потребляемой энергии.

С таким прогнозом Стивен Хокинг выступил по видеосвязи на форуме в Пекине. Физик считает, что исчезновение человека можно избежать, лишь расселившись по другим пригодным для жизни планетам.

«Человечество должно смело идти туда, где еще никто не бывал, если хочет продлить свой род еще на миллион лет», — цитируют Хокинга «Известия».

Британский ученый призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, предполагающий путешествие к ближайшей к Солнечной системе звезде — Альфе Центавра. По мнению физика, вокруг нее может вращаться пригодная для жизни планета.

Хокинг отметил, что летательный аппарат проекта Breakthrough Starshot на скорости света сможет достичь звезды всего за 20 лет, сообщает РИА «Новости».

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