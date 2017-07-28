Стивена Сигала пригласили на «Киношок» в Анапе

Гостями мероприятия станут Светлана Немоляева, Дмитрий Дюжев, Валерия Ланская, Ивар Калныньш и другие звезды кино.

Организаторы также пригласили на фестиваль американского актера Стивена Сигала, который недавно получил российское гражданство.

В этом году на церемонию открытия «Киношока» впервые можно будет приобрести билеты. На концерте в честь старта фестиваля выступят Наташа Королева и другие исполнители.

«Киношок» пройдет с 3 по 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин вручил американскому актеру Стивену Сигалу российский паспорт.

Вернуться на ленту

Источник