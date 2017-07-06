Стоимость минимального набора продуктов в РФ выросла за месяц на 4,9%

По данным Росстата, в среднем по стране стоимость минимального набора продуктов питания в июне составила 4 тыс. 233 рубля.

С начала года рост составил 14,7%. Стоимость набора в Москве в конце июня составила 5 тыс. 185 рублей и за месяц выросла на 4,8% (с начала года — на 16,4%), в Санкт-Петербурге — 5 тыс. 29 рублей и увеличилась на 2,9% (с начала года — на 13%).

Максимальная стоимость минимального набора продуктов питания зафиксирована в Чукотском АО — 9 тыс. 526 рублей.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в перечень. При расчете стоимости используются единые, установленные в целом по России условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам РФ», — отмечается в отчете ведомства.

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