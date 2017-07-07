Стоимость строительства развязки под Майкопом оценили в 1,79 млрд рублей

На строительство дороги уже подготовили проектно-сметную документацию.

В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что стоимость развязки на трассе Р217 «Кавказ» на въезде в Майкоп составит 1,79 млрд рублей. Представители администрации отметили, что развязка должна решить проблемы транспортной доступности и эксплуатационных издержек, улучшить социально-экономические и экологические условия проживания населения.

Согласно проекту, расчетная скорость по основной дороге, а также на съездах составит 100 км/ч. Сейчас на этом участке действуют две полосы движения. Однако после завершения строительства их станет четыре. Ширина дороги составит 27,5 м, ширина каждой полосы — 3,75 м, еще столько же составит ширина обочин. Предусмотрена разделительная полоса шириной 5 м.

Планируется, что срок реализации составит два года с момента разработки проектно-сметной документации. Источником финансирования станет федеральный бюджет.

Строительство развязки анонсировали в ноябре 2014 года. В сентябре 2015 года на совещании в управлении автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» утвердили вариант путепровода в 113 м через Кужорский железнодорожный переезд. Через месяц опубликовали тендер на 36,9 млн рублей, включающий в себя разработку проектной документации на реконструкцию трассы «Кавказ» и строительство развязки в районе Майкопа, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Главгосэкспертиза одобрила строительство развязки на въезде в Майкоп.

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