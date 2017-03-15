Стоимость завода «Молот» в Новороссийске снизили до 519 млн рублей

Комитет кредиторов ЗАО «Новороссийский машиностроительный завод "Молот"» определил начальную стоимость продажи имущества компании в 519 млн рублей.

Имущество завода выставят на торги одним лотом, в который вошли земельные участки, нежилые здания, цеха, ограда, автобусная остановка, артезианская скважина. Оно находится в селе Гайдук.

Завод был основан в 1993 году. Он выпускал запасные части и оборудование для цементной промышленности и в целом для стройиндустрии, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Арбитражный суд Краснодарского края в мае 2015 года поступил иск о банкротстве ЗАО «Новороссийский машиностроительный завод «Молот»». Иск подан ООО «Бурнефтегаз», которая является дочерней компанией ОАО АНК «Башнефть». В ноябре 2016 года имущество завода оценили в 591,1 млн рублей.

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