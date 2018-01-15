Столбики термометров на Кубани опустятся до -13 °C

15 января в 08:48

По всему краю метеорологи прогнозируют дождь с мокрым снегом. Возможно его налипание на линии электропередачи. Дороги покроются ледяной коркой. Водителям стоит быть аккуратней, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«По территории края мы прогнозируем отрицательные ночные температуры. Также достаточно низкие дневные температуры будут сохраняться в течение недели», — сказал руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

К концу недели немного потеплеет, сообщают метеорологи. На Крещение дневные температуры поднимутся до +5 °C.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водителей призвали отказаться от поездок в сторону порта Кавказ. Это связано с плохими погодными условиями. В Новороссийске ураган повалил новогоднюю ель на машину.

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