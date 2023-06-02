<img src="/wp-content/uploads/2023/06/e279fff53ded17ed2962a864651be4b2.jpg" title="Столтенберг объявил, что посетит Анкару, чтобы обсудить членство Швеции в НАТО" alt="Столтенберг объявил о членстве Швеции в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о членстве Швеции в альянсе.Объявил, что вскоре посетит Анкару.

В интервью журналистам в Осло Столтенберг сообщил, что точная дата визита в турецкую согласовывается столица.

Генеральный секретарь имел телефонный разговор с Эрдоганом в начале этой недели. Он напомнил, что общался через, в этом разговоре он затронул тему вступления Стокгольма в НАТО. «Наш посыл заключается в том, что членство Швеции в НАТО важно не только для Швеции, но и для скандинавских стран, Балтийского региона и НАТО в целом. Конечно, это важно и для Турции, и для других союзников», — сказал генсек.