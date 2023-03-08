Столтенберг заявил, что НАТО не знает лиц, причастных к взрывам «Северного потока».

НАТО не знает, кто взорвал газопроводы “Северный поток”, но диверсия подтверждает необходимость защиты критически важной подводной инфраструктуры альянса, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

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“Кто за этим стоит? Нам не удалось установить. Мы также знаем, что это подтверждает важность защиты нашей важной подводной инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

Таким образом, Столтенберг ответил на вопрос о последних новостях, опубликованных в ряде зарубежных СМИ. что, как упоминается в расследовании журналиста Сеймура Херша, подрывной деятельностью могут заниматься не США, а «проукраинская группировка».