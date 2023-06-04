Столтенберг заявил, что согласен с Эрдоганом

Турция Переговоры президента Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг завершились в воскресенье в Стамбуле.

В кабинете турецкого лидера журналистам сообщили, что они длились около полутора часов.

Основной темой переговоров стал процесс вступления Швеции в НАТО. В них также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и бывший пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. По сообщениям турецких СМИ, последний вскоре может быть назначен на должность главы разведки. Он заявил, что выполнил свои требования по меморандуму и имеет право на вступление в НАТО.

«Швеция выполнила свои обязательства. Сделаны четкие шаги, изменены законы. Я признаю, что демонстрации в Швеции вызвали затруднения. Свободу собраний и свободу выражения мнений необходимо защищать и уважать. “Но организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО”, – сказал он. Я договорился, что следующее заседание механизма состоится 12 июня. При этом он отметил, что еще есть время ратифицировать заявку Швеции в Турции до саммита НАТО в Вильнюсе.