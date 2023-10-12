Столтенберг заявил, что страны НАТО не планируют проводить ядерные испытания

Страны НАТО не планируют проводить ядерные испытания, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на фоне заявлений о том, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

“Мы продолжим внимательно следить за тем, что делает Россия… Союзники по НАТО соблюдают правила проведения ядерных испытаний уже 25 лет, и у нас нет планов возобновлять испытания”, – цитирует его слова РИА Новости. сообщает.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отменить документ о запрете испытаний ядерного оружия.