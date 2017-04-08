Сторонники Навального в Краснодаре поссорились с голливудскими мультгероями

Сторонники политика Алексея Навального 8 апреля в Краснодаре повздорили с аниматорами, которые были одеты в ростовые костюмы героев американских мультфильмов.

Конфликт произошел во время встречи с представителем Навального Леонидом Волковым, который прибыл на Кубань для встречи с активистами, поддерживающими оппозиционного политика. Пока неизвестно, что стало причиной стычки. Возможно, скандальный инцидент с ростовыми куклами — попытка привлечь внимание к открытию регионального штаба. Так как в этот раз событие прошло практически мирно — без, ставших уже привычными, закидываний сторонников Навального зеленкой, испорченными овощами и яйцами. Поэтому потасовка с клоунами оппозиционерам оказалась как нельзя кстати.

Казачество и патриотические движения открытие краснодарского штаба столичного политика проигнорировали.

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