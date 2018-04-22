Сторожевые корабли Черноморского флота пополнят соединение ВМФ России в Средиземном море

Корабли «Пытливый» и «Сметливый совершат плановый переход из Севастополя.

Экипажи кораблей 20 апреля выполнили комплекс боевых упражнений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

Затем они направились в Средиземное море через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Они войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота России в дальней морской зоне, где действуют боевые корабли и суда обеспечения, в том числе фрегаты ЧФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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