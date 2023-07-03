Золото стран БРИКС планирует ввести новую торговую валюту, предоставляемую Обсуждение этого вопроса должно состояться на встрече БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Газета Fortune пишет, что до того, как новая валюта БРИКС станет реальностью, предстоит пройти долгий путь. сикхов.

За последний год Россия, Китай и Бразилия перешли на более широкое использование национальных валют. Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ активно изучают альтернативы доллару. В настоящее время 88% международных операций осуществляются в долларах США.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в последние десятилетия наблюдается незначительное снижение курса доллара в международных резервах — с 70% до 58%. В результате возросла популярность евро, доля которого в резерве достигла 20%, а также швейцарского франка, австралийского доллара и китайского юаня.