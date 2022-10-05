Страны ЕС потратят на борьбу с энергокризисом более 1 трлн евро. Некоторые откажутся от помощи Украине

Европейцы выходят на улицы, требуя прекратить поставки оружия Киеву и отмены антиправительственных санкций.

Европейские страны потратят на борьбу с энергокризисом огромные деньги — более 1 трлн евро. Эксперты подсчитали, что такая огромная сумма возникнет в связи со снижением поставок газа из России, роста цен на него и другие энергоносители. Предварительные подсчеты сделали в консалтинговой компании «Яков и партнеры», данные приводит РБК.

Из-за того, что Европа столкнулась с колоссальным снижением поставок газа, а также серьезным ростом цен на него, ей придется много тратить. Много, так как согласно статистике, в 2021 году на Россию приходилось 45% импорта газа в Европу или около 40% всего газового потребления Евросоюза. В связи со специальной военной операцией на Украине потребление сократилось, кроме того, возникли проблемы с «Северными потоками» — сначала поломки, потом диверсии. Стоимость газа резко подскочила до 3 тысяч долларов за тысячу кубометров, и хотя сейчас произошло снижение, но цена всё равно в разы выше, чем в начале года.

Проблемы с газом вызвали рост цен на энергию, что прочувствовали на себе даже простые жители. В Евросоюзе на конец сентября уже потратили порядка 314 млрд евро на поддержку граждан и компаний в этой ситуации. Причем, эта сумма не окончательная — стоит также посчитать затраты на национализацию и выкуп долгов энергетических компаний.

В исследовании говорится, что расходы будут ещё выше.

«Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1–1,6 трлн евро», — считает партнер фирмы Елена Кузнецова.

По её словам, такие траты сравнимы с потенциальными потерями ВВП стран еврозоны при отсутствии активного противодействия кризису, но должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики.

Уже сейчас в странах ЕС фиксируется серьезная инфляция, растут цены, закрываются или сокращаются производства, растут кредиты и обслуживание долгов. По оценкам «Яков и партнеры», в Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, на 25% сокращен выпуск алюминия, а выплавка стали — на 5%. Из-за этого ВВП стран Европы будут сокращаться, хотя по прогнозам ожидался рост.

Причем, страны Европы добровольно решили отказаться от российского газа, в июле они заявили, что достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года. Правда, в ряде стран уже заявили, что этой зимой не смогут обойтись без российского топлива.

Рост расходов на экономику может стать одной из причин для стран ЕС отказаться от поддержки Украины. Как пишет Foreign Policy, на фоне роста цен на энергоресурсы от поддержки Украины способны отказаться Словакия и Чехия. Они сильно зависимы от российского газа: в прошлом году на долю «голубого топлива» из РФ приходилось 55% от общего потребления в Чехии и 68% — в Словакии.

По информации FP, в Чехии и Словакии есть большая вероятность внутриполитической нестабильности из-за высоких цен и проблем с газом. Из-за этого их поддержка Украины может ослабнуть.

Впрочем, внутриполитическая нестабильность возможна и в других странах. Европа переживает мощнейший энергокризис, причинами которого стали санкции против России и движение в сторону «зелёной энергетики». В разных странах ЕС периодически вспыхивают протесты с требованием перестать накачивать Украину оружием и наладить отношения с Россией.

Всё больше простых жителей понимают, что власти их стран «спускают» бюджеты на Украину, а не на то, чтобы помочь им выжить в условиях серьезного роста цен на продукты, коммунальные услуги, энергоносители. Кроме того, на протестах всё чаще звучат призывы отказаться от антироссийских санкций.

В Германии протестующие вышли на улицы из-за растущих социальных проблем, вызванных санкциями против РФ. Протесты и митинги прошли в Италии, Австрии, а также других странах.

На антиправительственные протесты в Бухаресте вышли 10 тысяч человек, они демонстративно сжигали счета за коммунальные услуги.

В Австрии 40 тысяч человек подписали письмо, адресованное федеральному правительству — в нём они требовали от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Киева и отменить антироссийские санкции.

Политологи отмечают, что люди в жесткой форме требуют от своих правительств проявить большую заботу о собственном населении, а также разрешения растущих социальных проблем.

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