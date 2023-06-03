Страны НАТО испытывают нехватку боеприпасов – Столтенберг

Государства НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью Bloomberg, что призывает подписывать больше контрактов с оборонными компаниями.

«Нам действительно нужно подписывать контракты, потому что тогда отрасль будет готова к инвестировать и увеличивать производство. На данный момент союзники исчерпали свои резервы для поддержки Украины — это не устойчивый путь, поэтому нам нужно наращивать добычу, чтобы соответствовать этим новым и более амбициозным целям», — сказал Столтенберг.