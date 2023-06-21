Страны ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

Министры иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщает РИА Новости.

“В этом заявлении Мы подчеркнули, что размещение оружия и угроза применения силы в космосе недопустимы”, — заявил глава МИД Беларуси Сергей Алейник на совещании в Минске.

Алейник. сказал, что страны-члены ОДКБ и отметил, что заинтересован в устранении напряженности на глобальном уровне.

По его словам, ОДКБ всегда была и останется оборонной структурой, нацеленной на мир.

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В Минске состоялась встреча глав МИД стран ОДКБ. В начале встречи Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал государства-члены организации выработать общий план действий ОДКБ. В первую очередь следует разработать общий план в экономической сфере.

Членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.