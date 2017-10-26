Стрелявшего в курсанта Краснодарского университета МВД командира посадили на 14 лет

Ставропольский краевой суд 26 октября при пересмотре уголовного дела в отношении командира взвода ставропольского филиала Краснодарского университета МВД Максима Тимашова о покушении на убийство курсанта увеличил ему срок заключения.

В мае 2016 года Ставропольский краевой суд вынес обвинительный приговор и назначил Тимашову девять лет в исправительной колонии общего режима. Приговор был обжалован и решением Верховного суда РФ отменен, в связи с чем дело пересматривалось вновь.

«Суд назначил Максиму Тимашову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима», — сказал судья, зачитывая приговор.

В зачет срока будет засчитан срок, проведенный под стражей — это почти 2,5 года. Кроме того, на два года подсудимый лишен права работать в ОВД, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 15 июня 2015 года в столовой учебного заведения командир взвода 1 курса старший лейтенант полиции в результате неосторожного обращения с табельным оружием выстрелил в курсанта первого курса из пистолета Макарова. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где его прооперировали. Несколько дней он находился в коме, после чего медики констатировали смерть парня.

Тимашов сразу же был отстранен от занимаемой должности и спустя два дня арестован. Изначально в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», однако в окончательной редакции следствием предъявлено обвинение в убийстве из хулиганских побуждений и в превышении должностных полномочий.

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