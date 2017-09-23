Стрелявший из пистолета в Славянске-на-Кубани ранил сотрудника Росгвардии

По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Около 8:30 на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии Славянского района поступил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта. Дежурный направил две группы охранников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Работник организации пояснил бойцам Росгвардии, что в здании в одном из помещений находится неизвестный вооруженный гражданин. При приближении сотрудников мужчина открыл стрельбу. Один сотрудник Росгвардии получил легкое ранение. Его доставили в больницу.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что мужчина вошел в здание электролизной городского водозабора, откуда отказался выходить. По приезду сотрудников полиции и Росгвардии он стал производить выстрелы из имевшегося при себе револьвера. В результате один из сотрудников Росгвардии получил ранение руки. После этого стрелявший покончил жизнь самоубийством.

По факту возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Славянском районе 23 сентября пьяный мужчина устроил стрельбу по охранникам и покончил с собой.

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