«Стреляют себе в ногу»: Россия ответит на «нефтяные санкции» Запада

Москва готова отказаться от поставок нефти в целый ряд недружественных государств

Россия нашла способ ответить на «нефтяные санкции» со стороны Европы и западных стран. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Так, по его словам, в ответ на потолок цен Россия готова запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия.

При этом высокопоставленный чиновник сообщил о готовящемся указе президента. Он подчеркнул, что российская сторона готова пойти на частичное сокращение добычи нефти.

Новак сообщил, что в начале 2023 года сокращение может составить до 500-700 тысяч баррелей в сутки. «Это для нас примерно пять — семь процентов», – уточнил чиновник.

Запад пытается давить Россию нефтяными санкциями

Ранее Владимир Путин сообщал, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть уже в ближайшие дни.

Напомним, с 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада. В частности, Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны так называемой «Большой семерки», Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Это означает, что более дорогую перевозить и страховать запрещено.

По оценкам экономиста Ирины Романовой, нефтяные ограничения, на которые решился Запад, вновь означает только одно: «Они вновь стреляют себе в ногу. Хотели сделать хуже России – делают хуже себе. Переворачивают весь мир с ног на голову. В итоге добьются только одного – общего мирового коллапса».

В разговоре с «Блокнотом» она также уточнила, что все предыдущие санкции оказались малоэффективными: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда – это про Запад. Ничего не добились, только все сломали».

Ранее экспертное издание Oil Price спрогнозировало эффект от введения потолка цен на российскую нефть. По мнению обозревателей издания, введение странами Запада потолка цен на российскую нефть на уровне $65—70 за баррель только увеличат доходы России. Очевидно, что введение эмбарго рискует привести к значимому повышению цен на нефть в Европе.

Любые попытки ограничить цены на какой-либо товар в угоду политической конъюнктуре всегда приводят к росту цен, дефициту и исчезновению с рынка – такое мнение ранее высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое», — считает Медведев.