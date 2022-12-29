Стремительно теряющие мировое господство США оказались в экономическом тупике

Штаты сдают позиции буквально ежедневно.

Утратившие мировое господство США находятся в экономическом тупике. Более 120 членов Всемирной торговой организации (ВТО) заявили США протест. Однако в США это воспринимают как акцию Китая, пишет РИА Новости. Именно Китай пытается вести упорную торговую и правовую борьбу с США и их неправомерными санкциями.

Поднебесная тоже сталкивается с ограничениями со стороны Штатов. И эти решения пытается упорно оспаривать. В середине декабря Орган по разрешению споров в ВТО вынес решение в пользу Китая об американских пошлинах на импорт стали в Китай. Поднебесная на волне этой победы принялась оспаривать и другие абсурдные американские запреты. И хотя США скорее всего выполнять рекомендации ВТО не будут, Китай не унимается.

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Помимо Органа по разрешению споров в ВТО есть и другая структура — Высший апелляционный орган. Туда входят судьи, механизм назначения которых США парализовали. И Америка попала за это под массовую критику большинства экономик мира. Но Штаты продолжают игнорировать этот вопрос.

Объяснимо это просто: США просто не нужна ВТО, которая оспаривает её решения. Ну а большинству стран мира, в том числе и союзникам Штатов, такая организация нужна, ведь Китай — не единственная жертва американского злоупотребления концепцией национальной безопасности в сфере международной торговли. В цивилизованном мире каждый может обратиться к ВТО, чтобы добиться справедливости.

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Теперь же, когда ВТО стала оспаривать решения Штатов, они стали устраивать скандалы и заявлять, что организация не имеет права выносить подобные решения. США всегда в своих решениях ссылались на «международный порядок, основанный на правилах», а теперь сами эти правила не хотят принимать во внимание. У Китая, а теперь и у ряда других стран, возникают вопросы насчет того, почему США должны быть исключением.

Сегодня большая часть членов ВТО полагают, что использовать различные торговые ограничения сейчас не время. Многие страны не успели оправиться от пандемии коронавируса, как попали в волну эффекта от антироссийских санкций, от которых страдает больше Европа, а не сама Россия.

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Ситуацию с января ухудшат новые санкционные ограничений — на этот раз против Китая. А Поднебесная не намерена сопротивляться. Её борьба приближает момент, когда вводимые направо и налево Америкой торговые ограничения односторонние (то есть вводимые в обход ООН) экономические санкции уйдут в прошлое. США отступать не умеют, поэтому предпочитают оставаться в экономическом тупике.

Самое удивительное, что ВТО и предшествовавшее ей Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) были созданы под руководством США, но теперь, когда организация стала принимать «несправедливые» с точки зрения Америки решения, в США решили не принимать во внимание такие решения. Удобно.

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США теряют позиции буквально ежедневно. Экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik летом этого года говорил о том, что США находятся в тупике и скоро последует крах долларовой системы. По словам эксперта, главная проблема Америки — быстрорастущая инфляция, которая негативно влияет на страну. США выходили из положения, печатая новые партии долларов, но сейчас оказалось, что всё меньше стран хотят иметь с ними дело. Эксперт полагает, что в результате надвигающегося кризиса США потеряют своё мировое могущество, а глобальная долларовая система канет в лету. Её сменит модель региональных валютных зон.

Ранее журнал Economist писал о том, что США боятся потерять мировое лидерство из-за сближения России и Китая. Американские чиновники боятся, что дружба России и Китая перерастет в полноценный альянс. Помимо этого Вашингтон теряет финансовую мощь и не может создать экономическую политику, которая могла бы ещё сильнее сплотить вокруг себя союзников.

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Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер раскрыл реальную цель помощи Вашингтона Украине. Он назвал политику Белого дома по отношению к украинскому народу «чистым злом». По словам Риттера, позиция Америки в том, чтобы позволить целой нации умереть.

В то же время аналитик Ричард Кемп уверен, что США используют Украину для ослабления Евросоюза. По словам эксперта, ЕС всё больше зависит от Штатов в военном и политическом плане. После развала СССР и окончания холодной войны европейцы отказались от оборонного суверенитета и отдали его на откуп НАТО, которое было создано США исключительно в собственных интересах.