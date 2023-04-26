Стремление задавить российскую экономику торговой блокадой приведет к краху Запада

Намерение западных стран сокрушить российскую экономику приведет их к самоубийству, пишет китайская газета Global Times.

«Запад, видимо, зашел в тупик, введя санкции против России. Сейчас даже пытается ввести суицидальные ограничения для усиления давления, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны”, — говорится в материале.

Как пишет издание, страны G7 осознают, что они исчерпали свои возможности, и почти полный запрет экспорта в Россию был бы катастрофой для стран Запада.

В статье отмечается, что Западу представляется невозможным отказаться от идеи расчленения российской экономики.