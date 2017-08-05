Строители 90 метров будут толкать арку Крымского моста весом в 6 тыс. тонн

Началась подготовка железнодорожной арки моста в Крым к погрузке на плавсистему.

Арочный пролет сняли со стапеля, где в течение года велась его сборка.

«Строители передвигают пролет весом более 6 тыс. т с помощью элементов тяг и толкающих устройств горизонтально на расстояние почти 90 м. Этот сложный процесс выполняется постепенно, в дневное и ночное время, с техническими перерывами. Арка двигается к месту погрузки на плавучую систему, которая перевезет ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Кpымcкий мocт».

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