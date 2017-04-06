Строители Керченского моста начали бетонировать фарватерную опору

На месте строительства моста через Керченский пролив в апреле строители приступили к первому этапу бетонирования фарватерной опоры.

Это одна из самых мощных опор моста. Всего их две. Они возводятся в Керченском проливе и будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой опоры — это 95 свай из стальной трубы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

На опоре свайные работы выполнили в полном объеме. На свайном поле автодорожной части опоры сформируют монолитную железобетонную плиту. Сейчас возводят и бетонируют ее арматурный каркас.

Со стороны Керчи начали надвигать пролеты на морские опоры. Сборку из заводских блоков выполняют на берегу, на специальном сборочном стенде. Строителям предстоит возвести более 6 км пролетов. Эта работа уже развернута на трех морских участках.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Подготовку к установке арочных сводов моста начали в феврале 2017 года. В Крыму 22 февраля дали старт строительству автоподхода, ведущего к мосту через Керченский пролив.

Фоторепортаж о строительстве моста через Керченский пролив смотрите здесь.

О том, как идет строительство Керченского моста, читайте здесь.

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