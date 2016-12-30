Строители Керченского моста сняли видео с хороводом болтов вокруг елки

В Темрюкском районе в декабре строители моста через Керченский пролив сняли новогодний ролик о том, как железные болты водят хоровод вокруг елки.

Видеозапись выложили в официальном аккаунте «Крымский мост» в социальных сетях. На нем железные болты в красных колпаках «танцуют» вокруг елки, сделанной из стали.

«Ролик снят в технике Timelapse. На видео настоящие высокопрочные болты, которые используют при монтаже металлоконструкций моста через Керченский пролив. Елку сделали из оцинкованного листа железа», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымкий мост».

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