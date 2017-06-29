Строители Крымского моста начнут стелить дорожное покрытие

29 июня в 12:12

Основные конструктивы автодорожной части Крымского моста готовы на 70%.

«По свайным фундаментам автодорожных опор выполнение 98%, осталось погрузить около 50 трубосвай. По опорам — чуть больше 80%, еще предстоит сформировать 45 штук — и все они высокие, морские. По пролетным строениям — около 60% от проекта смонтировано, плита проезжей части — почти 40%, — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков. — Подчеркну, 70% — именно готовность основных конструктивов. До открытия движения по мосту в декабре 2018 года работы еще предстоит сделать немало».

Сейчас строители ведут подготовку к началу работ по формированию дорожного покрытия. Утверждены рецепты асфальтобетонных смесей. Составы подбирались и рассчитывались в строительной лаборатории. Пробные образцы асфальтобетона испытывались на физико-механические показатели, устойчивость к колееобразованию, усталостную прочность. Асфальтобетон будет готовиться с применением модифицированного полимерными добавками битума и содержать кубовидный щебень узких фракций, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Отряды, выполнившие работы на автодорожной части, постепенно переходят на аналогичные участки железнодорожной части Крымского моста.

«Стройка вышла на пиковую мощность. Задействовано около 1,5 тыс. различных технических средств, в том числе более 100 кранов разной грузоподъемности. На объекте работает более 8 тыс. строителей и 1,5 тыс. инженерно-технических работников. Крымский мост, кстати, строит почти 600 крымчан — один из самых высоких показателей с учетом того, что в проекте участвуют жители из разных регионов России», — отметил Новиков.

Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Подготовку к установке арочных сводов моста начали в феврале 2017 года. В Крыму 22 февраля дали старт строительству автоподхода, ведущего к мосту через Керченский пролив. В Минтрансе в апреле сообщили, что в строительстве Керченского моста уже пройден экватор.

О том, как идет строительство Керченского моста, читайте здесь.

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