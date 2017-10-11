Строители Крымского моста приступили к установке автодорожной арки

Конструкция весом более 5 тыс. т направляется в сторону Керчь-Еникальского канала.

Его закрыли для судов на время инженерной операции. Металлическая дуга — один из самых габаритных элементов моста, ее длина равна двум футбольным полям, а высотой она как десятиэтажное здание. Транспортируют сооружение мощные буксиры.

Когда автодорожную арку доставят в фарватер, ее зафиксируют между двумя опорами и поднимут к основной конструкции. Крымский мост планируют открыть для автомобилей уже в конце 2018 года. А поезда начнут курсировать там в 2019 году.

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