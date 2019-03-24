Строители Крымского моста соединили берега железнодорожными пролетами

Собраны все пролетные строения железнодорожной части — 160 тыс. т металлоконструкций на 307 опорах.

Более 6 км пролетов расположены над акваторией, остальные — над сухопутными участками в Керченском проливе.

«Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 — это конструкция длиной почти 64 м. Она устанавливалась в проектное положение в несколько этапов. Секции пролета поочередно поднимались кранами. Далее они будут соединяться между собой на высоте с помощью болтов и сварки. Для того, чтобы зафиксировать секции на высоте, между двумя основными опорами были построены две вспомогательные, временные», — рассказал заместитель гендиректора по производству подрядной организации Дмитрий Петухов.

У Крымского моста 306 железнодорожных пролетных строений. Каждое включает два блока, из которых сформированы параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и в обратном направлении.

Пролеты изготовили на российских профильных заводах. Они поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде. Строители соединили более 11 тыс. разных элементов. Вес одного железнодорожного пролета превышает 500 т. На сухопутные опоры собранные пролеты монтировались кранами, на морские — надвигались мощными домкратами продольным и поперечным способами.

Работа на стройплощадке продолжается. Сейчас пролеты опускают в проектное положение на опорные части. Выполняют сборку деформационных швов. На готовых участках формируется верхнее строение пути.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая 2018 года. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.

Железнодорожную часть моста откроют для поездов в декабре 2019 года. После запуска в Крым будут ходить поезда из 11 городов РФ.

Россияне назвали важнейшим событием 2018 года открытие Крымского моста.

Материал о рекордах строительства моста читайте здесь.

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