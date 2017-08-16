Строители Крымского моста установили последнюю сваю под автодорогу

16 августа в 11:49

Фундамент возводимой дорожной артерии будут держать почти 3 тыс. опор.

Чтобы защитить конструкцию от коррозии, ее покрывают специальной краской, а сами сваи укрепляют железобетонной сердцевиной. Последняя, 256-я опора расположилась у Керченского берега.

«Основание этой опоры представляет из себя куст свай из 16 штук: 14 наклонных и двух вертикальных. Сваи погружены на глубину 40 м, глубина акватории — 9 м. Последняя опора находится на морской части Крымского моста, недалеко от фарватерной части Керчь-Еникальского канала. Она поднимет пролетное строение на высоту почти 30 м от зеркала воды», — пояснил руководитель проекта мостоотряда Равиль Долгоаршинных.

Первые машины по новой эстакаде проедут уже в 2018 году. Еще через год по мосту пустят поезда.

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