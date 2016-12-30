Строители моста в Крым посадили шестиметровую новогоднюю елку

Строители Крымского моста с помощью подъемного крана и экскаватора посадили елку. Дерево выбрали выше 6 м.

Посадили ель около памятника морякам-десантникам Черноморского флота. Оттуда открывается панорамный вид на Крымский мост: косу и остров Тузла. Круглый год сотни туристов приезжают на эту смотровую площадку, чтобы увидеть, как строят транспортный переход. Теперь гости смогут сделать там еще и новогодние фотографии.

Ель украсили необычными игрушками в виде популярных хештегов про мост, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник