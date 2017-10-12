Строители начали подъем автомобильной арки Керченского моста

Для проведения морской операции в проливе ограничили судоходство.

Многотонная конструкция длиной в два футбольных поля движется со скоростью 5 м/час. После того, как металлическая дуга была снята с плавсистемы, специалисты проверили все ее механизмы. Пролет будет установлен на высоте 35 м над уровнем моря, чтобы под конструкцией смогли пройти корабли.

Подъем выполняют мощные домкраты. Крымский мост планируют открыть для автомобилей уже в конце следующего года. А поезда там начнут курсировать в 2019-м.

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