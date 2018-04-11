Строители начали укладку асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста

Работа выполняется в два этапа: нижний слой уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней.

«Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая — около 4,5 тыс. кв. м, так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона уходит примерно 5-6 часов. Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за 5-6 часов укладываем верхний слой», — рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Дорожное покрытие на арочном пролете двухслойное, общей толщиной 11 см. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесен слой гидроизоляции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Строители уже установили на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения — барьерное ограждение. После того, как участок будет покрыт асфальтобетоном, строители смонтируют барьерное ограждение на разделительной полосе.

Дмитрий Кондаков отметил, что в целом по трассе Крымского моста асфальтирование выполнено примерно на 75%, а общая готовность полотна, включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства, достигает 80%. Как только завершится укладка асфальта, рабочие приступят к нанесению разметки и установке дорожных знаков.

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