Строители смонтировали первый свод арок Керченского моста

Строители 28 февраля завершили монтаж первого блока арки железнодорожного судоходного пролета моста через Керченский пролив.

В ФКУ «Упрдор «Тамань»» пояснили, что на следующей неделе планируется провести монтаж второй пары блоков на противоположной стороне железнодорожного пролета моста, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Подготовку к установке арочных сводов моста начали в феврале 2017 года. В Крыму 22 февраля дали старт строительству автоподхода, ведущего к мосту через Керченский пролив.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Фоторепортаж о строительстве моста через Керченский пролив смотрите здесь.

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