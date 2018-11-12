Строители завершили работу над железнодорожными опорами Крымского моста

Готово 307 конструкций, которые сейчас поэтапно принимают на себя пролетные строения.

«Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные. Проведена титаническая работа. Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках — более 100 м. Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но все удалось сделать качественно и в срок», — рассказал председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий Ротенберг.

Финальной стала железнодорожная опора № 254 в Керченском проливе на участке между фарватером и крымским берегом. Она состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, погруженных под разными углами на глубину до 70 м, и тела из стальной арматуры и гидротехнического бетона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Основной этап строительства железнодорожной части Крымского моста — установка пролетов. Этот технологический процесс идет на всех морских и сухопутных участках стройки. Суммарно на восьми строительных участках пролетами уже перекрыто более 15 км трассы.

Завершение установки пролетов на суше и в море планируется в первом квартале 2019 года. Следующей осенью на мосту завершат устройство верхнего строения пути. Железнодорожное движение откроют в декабре 2019-го.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.

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