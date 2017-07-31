Строители завершили сборку автодорожной арки Керченского моста

Одновременно рабочие подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку.

В Керчи завершили укрупнительную сборку автодорожной арки моста в Крым. Она включает около 200 крупных элементов. В их числе — блоки ортотропных плит, арочных сводов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

«Чтобы собрать их воедино, мы выполнили около 4,5 км стыковых швов первой категории, закрутили 175 тыс. штук или около 110 т высокопрочных болтов. В ближайшее время планируем завершить оставшиеся работы: установить гибкие подвески, смонтировать эксплуатационные системы, покрыть антикоррозийной краской. Вес пролета составит 5 тыс. т», — рассказал руководитель обособленного подразделения, замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев.

Гибкие подвески связывают с арочным сводом нижнюю часть конструкции. Подвески устанавливают вдоль оси пролета с шагом 9,6 м. Всего их 44 штуки. Натягивать подвески будут уже после того, как арочный пролет установят над фарватером Керченского пролива.

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета может достигать 40 м/с. Проектировщики смогли выбрать форму обтекателей — специальных конструкций по фасаду автодорожного арочного пролета. Обтекатели позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арки. На железнодорожной арке их не применяют.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Арочные пролеты Керченского моста смонтируют в начале осени.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Фоторепортаж о строительстве моста через Керченский пролив смотрите здесь.

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