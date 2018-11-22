Строители ж/д подхода к Крымскому мосту помогли сохранить уникальную античную усадьбу

Для этого со стороны Керчи скорректируют трассу железнодорожной линии на одном из участков.

Дорога не затронет строения богатой античной усадьбы. Комплекс из 40 помещений и девяти дворов, датируемый концом V — началом III века до н. э., мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. Перенос участка подхода позволит ученым провести консервацию этого поселения, изучить и сохранить его.

«Перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года», — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

Исследования усадьбы охватили участок площадью более 5 тыс. кв. м. Здесь нашли остатки сплошной застройки, характерной для античных сельских комплексов замкнутой планировки. Жилые и хозяйственные строения плотно примыкали друг к другу и имели глухие внешние стены. Фасады с окнами выходили во внутренние мощеные дворы, вокруг которых группировались все постройки. В западной части комплекса располагался наиболее крупный двор, украшенный галереями и, возможно, колоннадой. Для кровли использовалась дорогая черепица местного производства с клеймом боспорского мастера.

«Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. Уникальность этого поселения — в очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства», — рассказал доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

Ученые раскрыли около 80% поселения. Практически на всей площади открыты верхние слои, но еще не везде раскопан самый нижний горизонт.

С двух сторон к античной застройке примыкают круглые каменные загоны диаметром до 60 м, предположительно для содержания домашних животных. Также рядом с усадьбой нашли некрополь с более чем 20 погребальными сооружениями, вырубленными в скале. Среди них есть семейные усыпальницы. Предполагается, что здесь хоронили проживающий в поселении обслуживающий персонал. Погребения богатых владельцев усадьбы могли проводиться в столице Боспора — Пантикапее, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

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