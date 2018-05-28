Строительная техника 1 июня уйдет с реверсивных участков дорог Кубани

Краснодар с первых дней лета примет большой поток транзитного транспорта, который через город будет направляться в сторону моря.

С 1 июня, как заявили в краснодарском филиале «Автодора», строители завершат ремонт на федеральных трассах, уберут технику, чтобы не мешать движению. Сейчас заканчивают работы на трассе М-4 «Дон» на границе с Ростовской областью, там новый асфальт уже будет лежать 5 июня. Наращивают темпы ремонта и в районе Краснодарского водохранилища.

Еще один проблемный участок растянулся на 37 км от Архипо-Осиповки до села Возрождение. На этом отрезке строители обещают вернуть водителям обе полосы к началу курортного сезона.

«Если будут какие-то работы вестись, то за пределами проезжей части. По устройству укрепительных сооружений, мостов, водопропускных труб. С 1 июня при открытии курортного сезона милости просим всех в Краснодарский край, и будем уверены, что пробок на нашей дороге не будет», — сказал директор краснодарского филиала компании «Автодор» Николай Ильин.

Сейчас по дороге в Геленджик осталось нарастить 4 см асфальта. Черновой слой покрытия снизит скорость автомобилей до 40 км/ч, но причиной заторов не станет. Строительная техника вернется на проезжую часть 15 сентября.

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