Строительство дальнего Западного обхода Краснодара планируют начать в 2019 году

Такая информация была озвучена 16 марта на совещании по развитию автодорожной сети региона, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Мероприятие состоялось по итогам объезда федеральных дорог, проходящих по территории края.

«Краснодар — важная транспортная артерия. Поток, который идет на Крым, не должен заходить в город, иначе краевая столица встанет в пробку. Поэтому обход Краснодара должен строиться максимально быстрыми темпами», — подчеркнул губернатор.

Создание новой магистрали позволит обойти существующую городскую агломерацию и зоны перспективной застройки, обеспечит транспортный подход к Крымскому мосту. Дальний Западный обход будет дорогой с четырьмя полосами движения. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. На магистрали протяженностью более 50 км возведут три транспортные развязки, четыре моста, десять путепроводов.

«Необходимо дать жителям края и нашим гостям возможность комфортно добираться к курортам, обеспечить подъезд к мосту на высочайшем уровне», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре утвердили маршрут дальнего Западного обхода. Он обойдет городскую агломерацию и зоны перспективной застройки, обеспечит транспортный подход к Крымскому мосту через Керченский пролив.

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