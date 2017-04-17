Строительство Керченского моста профинансировали на 55%

Строительство Керченского моста профинансировали в объеме около 122 млрд рублей, или на 55%.

В Управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства пояснили, что эти средства были выделены с момента подписания госконтракта в феврале 2015 года. Плановый объем финансирования на 2017 год составит около 60 млрд рублей.

По данным компании, за 2016 год строителям удалось опередить график по работам на сухопутных участках. Кроме того, к середине апреля 2017 года специалисты установили уже более 4,7 тыс. свай (более 70%), 289 опор автодорожного и железнодорожного мостов (почти 50%), собрали более 36 тыс. т (16% от проекта) металлоконструкций пролетных строений.

Сейчас на технологической площадке в Керчи собирают арочные пролеты, их готовность достигает уже 70%. Ведется устройство железобетонной плиты проезжей части на 42 из 76 участков автодорожного моста, где предусмотрены такие работы (выполнено более 9,7 тыс. куб. м, что составляет 15% от проекта), сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Подготовку к установке арочных сводов моста начали в феврале 2017 года. В Крыму 22 февраля дали старт строительству автоподхода, ведущего к мосту через Керченский пролив. В Минтрансе в апреле сообщили, что в строительстве Керченского моста уже пройден экватор.

О том, как идет строительство Керченского моста, читайте здесь.

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