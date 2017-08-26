Строительство Крымского моста профинансировали на 60% от суммы контракта

Возведение сооружения ведется в рамках программы развития региона без привлечения внебюджетного финансирования.

«С момента подписания государственного контракта в феврале 2015 года строительство профинансировано более чем на 144 млрд рублей (более 60% от суммы контракта)», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

За полтора года заказчик строительства ФКУ Упрдор «Тамань» приняло выполненные работы на 94 млрд рублей.

Протяженность моста составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

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