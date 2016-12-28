Строительство моста в Крым за год профинансировали в полном объеме

Обязательства российского бюджета по финансированию в 2016 году строительства моста через Керченский пролив выполнили в полном объеме.

Об этом сообщили в компании Упрдор «Тамань», которая является заказчиком проекта.

По данным организации, в этом году заказчик строительства перечислил генподрядчику — предприятию «Стройгазмонтаж» — более 63,9 млрд рублей. Это оплата выполненных работ, а также авансовые платежи.

В Упрдор «Тамань» сообщают, что с учетом выплат, проведенных с момента заключения госконтракта, из российского бюджета на строительство моста выделили более 112,6 млрд рублей. Это более 50% от общей стоимости госконтракта, которая составляет 223,142 млрд рублей.

В 2016 году заказчик принял выполненные работы на общую сумму более 48 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

Правительство РФ в июле уточнило стоимость моста в Крым. Она снизилась на 380 млн рублей. В проектную документацию строительства моста через Керченский пролив включили раздел по антитеррористической защите. Ранее в СМИ появилась информация, что в Федеральной службе войск Национальной гвардии появится отряд боевых аквалангистов, который будет охранять мост через Керченский пролив. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Фоторепортаж о строительстве моста через Керченский пролив смотрите здесь.

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