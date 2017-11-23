Строительство новой школы на хуторе Ленина завершили на 85%

Вице-губернатор Анна Минькова проинспектировала ход работ по возведению образовательного учреждения в пригороде Краснодара.

Как подчеркнула заместитель главы края, открытие новой школы — для поселения вопрос особой важности. Единственное в хуторе учебное заведение переполнено — его посещают 1,3 тыс. учащихся из разных микрорайонов города.

Сегодня здание школы практически достроено, в нем завершается остекление, ведутся общестроительные работы — отделка помещений, монтаж систем вентиляции, инженерных сетей.

«Степень готовности объекта составляет около 85%. Финансирование на 2017 год предусматривает более 438 млн рублей, из них большая часть средств — 416 млн рублей — из краевого бюджета», — рассказал руководитель ГКУ КК Центр укрепления материально-технической базы образования Станислав Мочалов.

Анна Минькова осмотрела первый этаж школы, пищеблок, оценила качество выполняемых работ.

«Это принципиальный вопрос — дети должны зайти в школу 1 сентября в следующем году. Таким образом, мы сможем ликвидировать вторую смену и разгрузить учебные классы», — сказала вице-губернатор.

Школу возводят не по типовому проекту, она будет состоять из пяти соединенных между собой двух- и трехэтажных корпусов общей площадью более 20 тыс. кв. метров. В них разместят блок начальной школы на 400 учащихся, блок среднего и старшего звена, актовый и спортивные залы, административный сектор со столовой. Также построят оснащенную всем необходимым теплицу и гараж для школьных автобусов. По периметру участка выполнят озеленение и благоустройство.

Вице-губернатор также посетила школу № 81 в поселке Пригородном, где планируют начать возведение пристройки для начальных классов на 400 мест. Сейчас в школе, рассчитанной на 180 учеников, учатся более 700 детей.

Как сообщил Мочалов, на условиях софинансирования на строительство трехэтажного дополнительного корпуса выделили более 320 млн рублей. Работы начнутся в декабре, также планируется, что в конце 2018 года здание введут в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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