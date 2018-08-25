Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Краснодар —Адлер начнется с Ростова

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали будет вестись в несколько этапов, участки этой дороги будут появляться по очереди.

Первым участком строительства будет ветка Ростов — Краснодар. Об этом заявил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов во время обсуждения законопроекта о развитии агломераций в регионе.

По его словам, магистраль совершенно точно пройдет через Платов, это уже утверждено.

«В федеральный проект Москва — Ростов — Краснодар — Адлер это уже вошло. Но интересно, что строиться магистраль вполне возможно будет не от Москвы. Наш проект уникален тем, что мы можем начать расти здесь в рамках Ростовской и Краснодарской агломерации, потому что если мы юг России посчитаем, наберем здесь очень серьезный потенциал», — рассказал Андрей Иванов.

Он отметил, что в случае начала реализации федерального проекта именно с Ростова «экономика просматривается гораздо лучше».

«Тянуть эту магистраль тысячу километров до Москвы и попытаться построить на этом экономику, либо от Платова протянуть к Черноморскому побережью, соединив два крупных мегаполиса? Во втором случае экономика гораздо лучше просматривается и с точки зрения реализации этот проект более подъемен. Мы такой диалог сейчас с РЖД ведем», — заключил министр транспорта Ростовской области.

Его слова подтвердил и министр экономики региона Максим Папушенко. По его словам, руководство РЖД подтвердило, что строительство начнется с участка в Ростове, сообщает donnews.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар и Адлер свяжут с ростовским аэропортом «Платов» высокоскоростной магистралью. Об этом 18 июля заявил начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиала «РЖД» Владимир Пястолов на заседании в правительстве Ростовской области.

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило план комплексного развития магистральной инфраструктуры, в список приоритетных проектов до 2024 года попали высокоскоростные магистрали РЖД, в том числе — в Краснодарском крае. В список Минэкономразвития вошла высокоскоростная магистраль Краснодар — Туапсе — Адлер, с ответвлением на Анапу и Крым.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой включить в программу пространственного развития до 2025 года Транскавказскую высокоскоростную магистраль (ВСМ). Путин поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и главе Минтранса Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом. Минтранс позитивно оценил идею построить магистраль от Краснодара до Грозного.

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