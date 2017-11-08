Строительство ж/д обхода Краснодара завершат с опережением к концу 2018 года

Ход реализации проекта обсудили мэр Евгений Первышов и замначальника СКЖД по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков во время рабочего объезда строящегося участка.

«Проект строительства Краснодарского обхода стратегически важен для нашего города. Он откроет новые возможности для транспортного развития краевого центра. Нынешний плотный поток составов, следующих через столицу Кубани, такого не позволяет. Ввод в эксплуатацию Краснодарского обхода позволит реализовать инициативы и предложения по использованию путей для решения транспортных проблем города, а также по организации дополнительных переездов через железную дорогу, которые необходимы Краснодару», — сказал мэр.

Рабочий объезд начался от ж/д вокзала Краснодар-1. На автомотрисе Первышов и Щербаков прибыли на станцию «Козырьки».

«Сейчас через Краснодар проходит основная масса транзитных грузов, направляемая в адрес Новороссийска. Открытие обхода Краснодарского железнодорожного узла позволит перенаправить более 50% грузовых составов, минуя краевую столицу. Строительство ведется опережающими темпами. Реализация проекта обхода Краснодарского узла становится возможной менее чем за два года», — сказал замначальника СКЖД по Краснодарскому территориальному управлению.

Он уточнил, что Краснодарский обход — это двухпутная электрифицированная железнодорожная линия протяженностью 69 км с двумя разъездами. Ее строят от станции «Козырьки» в районе Кореновска до новой станции «Гречаная» недалеко от Тимашевска.

Сейчас работы развернуты на 43 километрах новой линии. Проект находится в разной стадии готовности — от снятия плодородного слоя и замены его суглинком для устройства основания дороги до укладки железнодорожного полотна.

Проектом Краснодарского обхода предусмотрено строительство новых станций и возведение искусственных сооружений — железнодорожных мостов, путепроводов и проездов для сельхозтехники.

«Всего на участке новой ветки построят 29 искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы», — сказал руководитель проекта, начальник отдела управления строительными контрактами ОАО «Спецтрансстрой» Максим Кушнир.

Он добавил, что при этом нет ни одного пересечения с автомобильными дорогами в одном уровне. То есть возможность ДТП с участием железнодорожного транспорта на этом участке полностью исключена.

Проектирование ж/д обхода Краснодара началось в 2013 году. К строительству приступили в этом году. Окончание работ синхронизировано с завершением реализации ряда проектов, в том числе по строительству моста через Керченский пролив, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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