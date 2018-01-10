Строительство железной дороги Крымского моста в 2018 году выйдет на пиковую мощность

Строители планируют завершить работы по сооружению опор железнодорожной части моста и установить значительную часть пролетных строений до конца 2018 года.

До конца зимы начнется сооружение железнодорожных пролетов над акваторией Керченского пролива методом продольной надвижки. Задачи на 2018 год с участниками проекта обсудил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в ходе поездки на стройплощадку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

«Мы начали новый рабочий год с хорошим заделом. Есть опережение графика по ряду направлений. И это с учетом того, что минувший год стал для нас самым трудоемким. В этом году нам предстоит полностью «одеть» автодорогу через Керченский пролив в асфальтобетон, оснастить ее всем необходимым и ввести в эксплуатацию. Параллельно мы выводим на пиковую мощность строительство железной дороги», — рассказал Аркадий Ротенберг.

К началу нового года в основание железнодорожного моста погружено более 90% свай, сформировано 175 из 307 опор. Уже собрана пятая часть пролетов. После монтажа мостового полотна начнется устройство путей — это две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Тамани в Крым и в обратном направлении.

Согласно проекту железнодорожная часть моста запускается в работу в 2019 году. Параллельно с работами в Керченском проливе ведется строительство железнодорожной инфраструктуры по обоим берегам.

По словам Леонида Рыженькина, самый важный акцент делается на морские участки железной дороги. Работы идут в соответствии с графиком 24 часа в сутки. Планируется, что в 2018 году на всех морских участках железной дороги на 100% будут выполнены основные конструкции.

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