Строительством трассы Кисловодск — Сочи займется китайская компания

Соглашение о сотрудничестве планируют подписать в ближайшее время.

«Уже проведены все предварительные переговоры и в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве с китайской строительной компанией, которая выступила с инициативой оказать содействие в осуществлении проекта», — сообщили в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Соглашение предполагает совместную реализацию трех инвестиционных проектов в Ставропольском крае: строительство трассы Кисловодск — Адлер, объезда Ставрополя и объезда Кисловодска.

«Реализация этих объектов очень важна для края, особенно это касается строительства дороги Кисловодск — Адлер, которая является одним из важнейших направлений в стратегии развития транспортной системы юга России, так как эта дорога не только сократит расстояние между нашими и краснодарскими курортами, но и позволит увеличить поток туристов на Ставрополье, что немаловажно для нашего региона», — прокомментировал министр Игорь Васильев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росавтодор в марте начал рассматривать варианты строительства прямой автомобильной дороги между курортами Черного моря и Северного Кавказа.

Власти Ставропольского края в ноябре 2016 года представили проект строительства дороги из Кисловодска в Сочи. Новая трасса позволит вдвое сократить время пути. Дорогу планируют сделать платной. Предполагается, что магистраль пройдет через Кубань, Ставрополь и Карачаево-Черкесию. Проектно-изыскательные работы для строительства дороги, которая свяжет Кисловодск и Сочи, планировали начать в 2017 году.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в марте заявил, что к проекту строительства трассы из Северо-Кавказского федерального округа в Сочи нужно подойти взвешенно.

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