Строительству иглу-отеля в Сочи помешала малоснежная зима

Об этом рассказал руководитель клуба «Горная территория», в рамках которой реализуется проект по строительству отеля, Виталий Лоза.

«Красная Поляна встретила нас не очень душевно: снега очень мало, температуры плюсовые. Ждем сейчас минусов, снегопадов, чтобы закрыть еще два-три купола. Сейчас у нас построены одна иглу (двухместный номер-люкс) и снежный городок, есть еще теплый чум — там есть зона обогрева, зона чай попить. Есть волшебный лес с кучей всяких существ, по нему можно походить на снегоступах», — рассказал Лоза.

Он добавил, что синоптики прогнозируют похолодание и возможность снегопада в ближайшие пять дней, однако сейчас сложно оценить, когда появятся новые иглу, а также прогнозировать, до какого времени снежные хижины смогут принимать гостей.

По словам Лозы, единственная иглу уже приняла первых гостей.

«Первыми постояльцами стали мама с сыном, сыну лет восемь. Они специально приехали из Краснодара», — уточнил он.

До конца декабря планировалось построить несколько эскимосских домов-иглу диаметром до 6 м. В большом иглу должен был появиться холл, бар со стойкой и номера для проживания (из-за особенностей иглу, тепло в них сохраняется даже при сильных морозах), утепленные шкурами животных, сообщает ТАСС.

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