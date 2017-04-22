style=»width: 100%;»> Структуру рисового севооборота разработают на Кубани

Сейчас рисоводческие хозяйства края полным ходом ведут подготовку рисовых чеков к севу, который планируется начать 25 апреля. Площадь сева в этом году составит 122 тысячи гектаров. Ремонтно-восстановительные работы на рисовой оросительной системе проведены согласно плану. Несмотря на снижение посевной площади по сравнению с прошлым годом, задача остается прежней — собрать не менее одного миллиона тонн «белого золота».

— Площадь меньше, но качество должно быть лучше. Анализируя результаты прошлого года, мы видим, что получить урожайность даже больше 100 центнеров с гектара вполне реально. Семена сегодня позволяют получать высокие урожаи, удобрениями и техникой обеспечено каждое хозяйство, — сказал Андрей Коробка, заместитель губернатора Краснодарского края.

По его словам, упор нужно сделать и на повышение квалификации кадров — начиная от поливальщиков и заканчивая руководителями бригад.

Со стороны государства в текущем году меры поддержки буду включать субсидирование элитных и оригинальных семян риса и части затрат сельхозпроизводителей на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса.

Особое внимание вице-губернатор уделил вопросу рисового севооборота.

— Чтобы избежать колебания по площадям сева, необходимо подготовить и принять на законодательном уровне структуру севооборота для рисовых систем, — поставил задачу Андрей Коробка. Разработкой структуры займется ВНИИ риса совместно с «Южным рисовым союзом».

В ходе совещания участники также обсудили вопрос сжигания рисовой соломы. Напомним, после обращения губернатора Краснодарского края к Президенту РФ Владимиру Путину, правительством РФ было утверждено постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима в России. Согласно внесенным изменениям, при соблюдении определенных условий разрешено выжигание рисовой соломы. Но, как отметил Андрей Коробка, злоупотреблять этим разрешение нельзя.

Заместитель губернатора также обратился к главам рисосеющих районов и заместителям глав по вопросам АПК, отметив необходимость более тщательного контроля налогооблагаемой базы.

— Ряд рисоводческих хозяйств, скрывая урожайность и демонстрируя высокие расходы и низкие доходы, наносят серьезной ущерб бюджетной сфере. А это те деньги, которые идут на развитие детских садов, школ, поликлиник, — резюмировал Андрей Коробка.

В заседании приняли участие министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, главы рисосеющих районов региона, специалисты «Управления „Кубаньмелиоводхоз“, начальники, главные агрономы, инженеры, гидротехники районных управлений сельского хозяйства, представители науки, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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